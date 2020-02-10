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أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تغرم مزارعا 500 جنيه لاصطحاب حماره فى قطار

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تغرم مزارعا 500 جنيه لاصطحاب حماره فى قطار الحمار داخل القطار
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها "التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب"، "الهجرة: نتابع قضية احتجاز مواطن مصرى ونجليه إثر مشادة مع فرد أمن بالسعودية"، "الكهرباء: 53 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات..و2 مليار شهريا لسداد مديونية البترول"، "السكة الحديد تغرم مزارعا 500 جنيه لاصطحاب حماره بقطار نجع حمادى- الأقصر"، "صور.. وزير الأوقاف يعلن إتاحة الفرصة لمدرسى الدين للعمل خطباء بالمساجد".

 

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب 

 

الهجرة: نتابع قضية احتجاز مواطن مصرى ونجليه إثر مشادة مع فرد أمن بالسعودية 

 

الكهرباء: 53 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات..و2 مليار شهريا لسداد مديونية البترول 

 

السكة الحديد تغرم مزارعا 500 جنيه لاصطحاب حماره بقطار نجع حمادى- الأقصر 

 

صور.. وزير الأوقاف يعلن إتاحة الفرصة لمدرسى الدين للعمل خطباء بالمساجد 

 

فيديو.. رجعوا التلامذة للمدارس بـ"الكمامات" قبل "الكراسات" 

 

العنانى: تعديل قانون الآثار يمكننا من ملاحقة من يبيع آثار خارج مصر 

 

النقل: لا صحة لوجود خلاف بين كامل الوزير ووكيل لجنة نقل "النواب" بسبب الصيانة 

 

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب 

 

الصحة: ميكنة جميع مكاتب الصحة للتسجيل اللحظى للمواليد بالجمهورية 

 

التضامن: صرف 8.5 مليار جنيه من معاشات شهر فبراير حتى الآن 

 

السياحة والآثار: تشغيل خط مباشر من انجلترا لشرم الشيخ بواقع رحلة اسبوعياً

 

وزيرة التضامن : إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قريبا 

 

"الصحة": نسبة الشفاء بين منتكسى فيروس سي تجاوزت الــ 97 % 

 

الزراعة: تكافح الجراد بـ7 مناطق حدودية..وتؤكد استمرار عمليات المسح.. فيديو 

 

وزيرة الهجرة: أطباء مصريون بالولايات المتحدة سيعودون لدعم العمل بمستشفى الناس 

 

صور.. نائب وزير التعليم: بناء الإنسان هدف الدولة وخطتنا التحول من الحفظ للفهم 

 

صور.. الصحة تطلق قافلة طبية شاملة لأهالى عزبة الهجانة بعد زيارة السيسي 

 

صور.. وزير الأوقاف: المحافظات الحدودية أمن قومى والرئيس يوليها أهمية 

 

وزير الأوقاف: إنارة مساجد الوادى الجديد بالطاقة الشمسية 

 

وزيرة الصحة: رقابة صارمة على منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة 

 

الرى: مراقبة مناسيب المياه بالمجارى المائية على مدار الساعة طوال موسم الشتاء 

 

دار الإفتاء: يجوز ختان الإناث فى حالة واحدة فقط.. فيديو 

 

صور.. الزراعة تطمئن على المحاصيل وصرف الأسمدة واستخراج الكارت الذكى بالغربية 

 

"التضامن" تعلن توقيع الكشف على 1500 مواطن من سكان روضة السيدة.. صور 

 

الزراعة تطمئن على المحاصيل وصرف الأسمدة واستخراج الكارت الذكى بالغربية..صور 

 

"التعليم" تكرم الفائزين فى مسابقة "اللغة العربية" على مستوى الوطن العربى 

 

قصر البارون يستعد لاستقبال زائريه خلال أسابيع بعد الانتهاء من ترميمه.. صور 

 

الجيزة تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى 

 

وزيرة التضامن :نقدم كافة أشكال الدعم للمجتمع المدنى 

 

وزير التنمية المحلية: نهتم بتفعيل دور المجتمع المدنى فى البرامج التنموية 

 

صور.. أقنعة وقفازات وقائية من معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة للطلاب 

 

وزير الرى يكلف بتوثيق كافة مشروعات الوزارة التى يتم تنفيذها 

 

وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ الأعمال بمستشفى ووحدة صحة البياضية 

 

الرى تفتتح دورة تدريبية للتقييم المالى والإقتصادى فى مشروعات دعم قطاع المياه 

 

هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 10 سفن خلال آخر 24 ساعة 

 

مركز الأزهر للفتوى يوضح التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى فى الإسلام 

 

وزيرة الصحة للفريق الطبى: نثق فى قدراتكم لإنجاح المنظومة الجديدة وأوصيكم بالمرضى 

 

فيديو.. عميد القومى للأورام: الانتهاء من أعمال التطوير المبنى يناير 2021 

 

الصحة: البرنامج المكثف لأساسيات الموارد البشرية يهدف للارتقاء بالمستوى 

 

صور.. وزير الأثار يتابع تركيب أجزاء مسلة الملك رمسيس الثانى بميدان التحرير 

 

 


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