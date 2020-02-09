سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة والآثار: تشغيل خط مباشر من انجلترا لشرم الشيخ بواقع رحلة اسبوعياً

الأحد، 09 فبراير 2020 09:07 م
السياحة والآثار: تشغيل خط مباشر من انجلترا لشرم الشيخ بواقع رحلة اسبوعياً وزارة السياحة والآثار - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعاً مع الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأعضاء اللجنة لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحى والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع والمقترحات المعروضة لحلها، وذلك فى إطار دور وزارة السياحة والآثار الداعم فى هذا الشأن.
 
وخلال الاجتماع أشارت شلبي إلى أن الوزارة تعمل على دراسة كيفية زيادة خطوط الطيران إلى مصر ودفع الحركة السياحية إليها، وأنه قد تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار Gatwick إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعياً، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف فى هذه المنطقة بجنوب انجلترا وكذا طبيعة المطار وعامل التكلفة، مؤكده علي التنسيق القائم مع وزارة الطيران بشأن ربط منطقة جنوب سيناء والغردقة بجنوب مصر، مثل شرم الشيخ / الأقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية إلى هذه المقاصد السياحية الهامة. 
 
أشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطبيق شراكة مع أحد الكيانات المتخصصة لتتولى عملية الحجز عبر الانترنت Online ونظام الدفع الإلكترونى، وخاصة للمزارات التى يكون عليها إقبال وحركة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية.
 
أوضحت نائبة الوزير أنه جارى مناقشة تفعيل قانون الشباك الموحد، وأن الحكومة تبدى اهتماما بهذا الملف بهدف تذليل كافة العقبات، لافتة إلى أن ملف السياحة والآثار أصبح من أولويات الحكومة المصرية. 
 
 
وكانت غرفة المنشآت السياحية بدأت فى إبلاغ أعضائها بمبادرة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بدعوتهم لاستغلال المساحات المتاحة بالكافتيريات والمناطق الأثرية والمتاحف لتقديم خدمات سياحية متميزة للزوار الأجانب والمصريين، حتى يتثنى دراسة الفرص المتاحة وكيفية استغلالها فى أسرع وقت الأمر الذى يضمن جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع كفاءة الخدمات.
 
 

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

السياحة

خطوط طيران

وزارة السياحة والآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصر البارون يستعد لاستقبال زائريه خلال أسابيع بعد الانتهاء من ترميمه.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 04:49 م

الأعلى للآثار: معاملة الطلاب الوافدين مثل المصريين بأسعار تذاكر دخول المتاحف

الأحد، 09 فبراير 2020 02:42 م

المنشآت السياحية والأعلى للآثار يبحثان استغلال المساحات بالمناطق الأثرية

الأحد، 09 فبراير 2020 02:41 م

الأسبوع المقبل دورات تدريبية لأطقم يخوت السفارى بالغردقة فى التوعية البيئية

الأحد، 09 فبراير 2020 09:00 ص

"صور حية مع بيتهوفن" أحدث تقاليع ألمانيا للترويج السياحى فى 2020

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

الأحد، 09 فبراير 2020 04:00 ص

خالد العنانى للمستثمرين: الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل النهوض بالقطاع السياحى

السبت، 08 فبراير 2020 07:59 م

اتحاد الغرف السياحية يفعل مراكزه التدريبية بالغردقة والأقصر والمنيا

السبت، 08 فبراير 2020 04:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة