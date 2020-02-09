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صور.. الصحة تطلق قافلة طبية شاملة لأهالى عزبة الهجانة بعد زيارة السيسي

الأحد، 09 فبراير 2020 02:12 م
صور.. الصحة تطلق قافلة طبية شاملة لأهالى عزبة الهجانة بعد زيارة السيسي قوافل وزارة الصحة بعزبة الهجانة
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات لتقديم الكشف الطبى وتوفير العلاج بالمجان، لأهالى عزبة الهجانة، والتى تستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

 

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القافلة تنفيذًا تأتى لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين فى المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وذلك عقب زيارته التفقدية أمس الأول لمنطقة عزبة الهجانة.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القافلة تتكون من 58 فردًا من الطاقم الطبى، وتحتوى على 17 عيادة طبية منها 3 عيادات أطفال، وعيادتين لكل تخصص من تخصصات العظام والنساء والأنف والأذن، وعيادة لكل من الرمد والأسنان والمسالك والجلدية والجراحة، ومعامل دم وطفيليات، إضافة إلى صيدلية متحركة، وعربة للتسجيل الطبى، ووحدة لاستطلاع الرأى وأخرى للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.

 

وأضاف مجاهد، أن سيارتين لتنظيم الأسرة انضمتا للقافلة الطبية، لافتًا إلى أنه يتم عقد ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين، وأمراض الغدة الدرقية والتبول اللاإرادى وشلل الأطفال والسكر.

 

وأكد مجاهد، على توافر 120 صنفًا من الأدوية تغطى كافة الأمراض، مشيرًا إلى توفير سيارتى إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكرى لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان.

 

ولفت ستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن القافلة تضم موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التى تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل فورى لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكرى لإجراء الجراحات والعمليات للمرضي.

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