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"التضامن" تعلن توقيع الكشف على 1500 مواطن من سكان روضة السيدة.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 03:58 م
"التضامن" تعلن توقيع الكشف على 1500 مواطن من سكان روضة السيدة.. صور الكشف على 1500 مواطن من سكان روضه السيدة
كتب مدحت وهبة

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تلقت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان مساعد الوزير والمشرف على مشروع تطوير روضه السيدة عما تم إنجازه فى المشروع التنموى لقاطنى روضة السيدة (تل العقارب) سابقًا منذ بداية المشروع فى بداية ديسمبر الماضى والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، حيث يتم اجراء مسح لمعرفة الاحتياجات الفعلية لأهالى المنطقة لتنفيذ مجموعة من الحملات الطبية وتمكنت القافلة الأولى فى اطار مبادرة "عينيك فى عنينا" من الكشف على 1500 مواطن من سكان المنطقة بالإضافة إلى توزيع 164 نظارة طبية بالمجان على ضعاف البصر

وفى سياق متصل تم تنفيذ حملة طبية أخرى لتحسين الصحة والتعليم تم توقيع الكشف الطبى واجراء تحاليل وأشعة لـ 267 طفل والكشف المبكر عن هشاشة العظام لـ 377 سيدة من سكان المنطقة.

وفى اطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمواطنين تم تنفيذ مبادرة بالتعاون مع احدى الشركات من خلال ارسال أكشاك تسجيل الكترونية لمساعدة الأهالى على فى المنطقة على التقديم للحصول على فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة. كما قامت الوزارة ايضًا بتدشين أولى مبادرات " أنت أقوى من المخدرات " حيث تم استهداف 150 أسرة لرفع الوعى لديهم بالأضرار الناتجة عن التعاطى وإدمان المخدرات واجراء بعض التدخلات لرفع الوعى بالكشف المبكر عن الإدمان والعلاج من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة الفنية بحضور 200 أسرة بالمشروع من بينهم الاطفال لحمايتهم من التدخين الايجابى وتنمية مهاراتهم للتعامل مع ضغوط الأقران باستخدام مسرح العرائس والأراجوز وكثير من الأنشطة الفنية كما تم ايضًا عرض مجموعة من الاعلانات الخاصة بحملة انت اقوى من المخدرات للكابتن محمد صلاح. وتلقى بالفعل الخط الساخن بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى عدد من الاتصالات من سكان الحى.

جدير بالذكر أن مشروع " روضة السيدة " يأتى انطلاقًا من رؤية الوزارة وايمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، حيث يتكون المشروع من 816 وحدة سكنية تم تسكين 535 أسرة وجارى تسكين باقى الوحدات حيث تستهدف الوزارة بناء انسان متحضر فى مجتمع جديد مستدام. 

ويعتمد المشروع على مكون تأهيلى اجتماعى وتعديل السلوك عن طريق تكوين مجموعات روابط من شباب المنطقة ممثلة فى رابطة " جدعان السيدة " ورابطة " ست الكل " وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية والسلوكيات منها نبذ العنف وتقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج. كما يتضمن المشروع مكون ثقافى وتعليمى حيث تم تنفيذ برنامج لمحو ومجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظى وواعظات الأزهر لنشر القيم.

 
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التضامن

سكان روضه السيدة

اخبار مصر

اخبار مصرية

روضة السيدة زينب

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