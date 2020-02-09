"الصحة": نسبة الشفاء بين منتكسى فيروس سي تجاوزت الــ 97 %

قال الدكتور محمد إسماعيل عميد المعهد القومى للكبد بوزارة الصحة، إن المعهد نظم اليوم لقائه العلمى الشهرى لمناقشة أحدث مستجدات علاج المرضى من الفيروسات الكبدية بما فيها البرتوكولات العلاجية التى تضمن الشفاء السريع للمرضى .

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل عميد معهد الكبد، فى بيان اليوم، أن اللقاء شارك فية الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محمد و الدكتورة سهير شومان رئيس قسم الباطنة بالمعهد، والدكتور إمام واكد عضو "اللجنة القومية"، مضيفا أن اللقاء يهدف إلى دعم المعرفة الطبية العلمية بأحدث المستجدات العلاجية فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية، ودعم التعليم الطبى المستمر بما يعود بالنفع على المريض المصرى، متابعا: اللقاء ناقش أحدث الأبحاث والمستجدات فى علاج أمراض الكبد، وبالأخص بروتوكولات علاج فيروسات الكبد الوبائية من النوعين "سي" و"بي".

ومن جانبه أوضح الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن لجنة الفيروسات ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية فى الدولة، لعلاج المصابين المكتشف إصاباتهم حديثاً بـ"فيروس سي"، والمنتكسين من علاج المرض، والذى تقل نسبتهم عن 5% من الذين تلقوا العلاج، مضيفا أن نسبة شفاء المنتكسين بالمرض تخطت الـ 97 %، مضيفا أن البرتوكول العلاجى الخاص به يؤخد من جانب المريض بمدة 3 شهور بالمجان .

وقال الدكتور محمد الإبجيجي، نائب عميد المعهد القومى للكبد إن هناك العديد من العلاجات الحديثة التى تم توفيرها لعلاج المنتكسين من علاج فيروس سى مؤخراً ما يرفع الأمل ويزيد التوقعات لحدوث طفرة فى مجال علاج المنتكسين من العلاجات التقليدية لـ"فيروس سي".

من جهته، أكد الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أن عدد مرضى فيروس سى فى مصر ينخفض بشدة فى تلك الأيام بفضل المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، خصوصاً أن هناك طفرة فى علاجات "الفيروس"، خصوصاً فى علاجات المنتكسين، لذا فإن الأعين ستتجه فى الفترة المقبلة لمصابى فيروس بى وتابع: أن عدد مرضى فيروس بى الذين يعلمون بأنهم يحملون الفيروس قليل جداً، واقل كثيراً من الحقيقي؛ لذا يجب توعيتهم بـ"المرض"، ليتلقوا الرعاية الصحية الخاصة بهم.