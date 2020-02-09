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الزراعة تطمئن على المحاصيل وصرف الأسمدة واستخراج الكارت الذكى بالغربية..صور

الأحد، 09 فبراير 2020 04:03 م
الزراعة تطمئن على المحاصيل وصرف الأسمدة واستخراج الكارت الذكى بالغربية..صور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية
كتب عز النوبى

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أجرى الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيارة محافظة الغربية تفقد خلالها حقول القمح وبعض المحاصيل الشتوية ، كما قام بالمرور على بعض الجمعيات الزراعية للاطمئنان على مخزون الأسمدة ومتابعة صرفها.

وعقد رئيس قطاع الخدمات الزراعية اجتماعا مع قيادات مديرية الزراعة بالغربية لمتابعة إجراءات استخراج الكارت الذكى ، كما التقى بمجموعة من المزارعين لبحث مشاكلهم وذلك بحضور المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، أن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لكل القيادات والمسئولين بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين في الحقول وعلى الأرض الواقع للاستماع لمشاكلهم وبحث كيفية حلها.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية ،إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة ، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية ، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا ، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشير الى أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة.

وتابع رئيس الخدمات الزراعية ، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى ، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها .

 

 

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية (7)

 

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية (1)
_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية (2)
الدكتور عباس الشناوى 

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية (3)
جولة الدكتور عباس الشناوى 

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية (4)
رئيس الخدمات الزراعية

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية (5)
جولة الدكتور عباس الشناوى 

_جولة الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية (6)
_جولة الدكتور عباس الشناوى 

 


الخدمات الزراعية

توزيع الأسمدة

صرف الأسمدة

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اخبار مصرية

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