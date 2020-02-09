فيديو.. عميد القومى للأورام: الانتهاء من أعمال التطوير المبنى يناير 2021

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومى للأورام، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تفقد اليوم أعمال التطوير الجارية فى المعهد القومى للأورام لإزالة أثار التفجير الإرهابى الذى تعرض له المعهد فى أغسطس الماضى، مضيفا أنه تم إضافة عيادة علاج الألم والكشف المبكر وتم عمل العديد من المسارات للتيسير على المرضى .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المستشفى بدأت العمل بكفاءة تامة بعد التفجير بـ 10أيام، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 50% من أعمال التطوير فى المعهد ومن المستهدف أن يتم الانتهاء منه بحلول يناير2021، وذلك بإضافة 280 سرير جديد.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أعمال تطوير وترميم معهد الأورام الذى كان قد تأثر نتيجة الحادث الإرهابى الذى وقع مؤخرا أمامه انفجار سيارة محمله بالمتفجرات .

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عقب الحادث الإرهابى عن تخصيص 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة فى إعادة ترميم معهد الأورام وتشغيله بكامل طاقته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تناولا خلاله آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش‪.

‎واستعرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذى للمشروع، وفى هذا السياق شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات فى سبيل الانتهاء منه في اقرب وقت ممكن، كونه مشروعاً قومياً سيربط معبدى الاقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على كافة الاصعدة فى جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها‪.