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فيديو.. رجعوا التلامذة للمدارس بـ"الكمامات" قبل "الكراسات"

الأحد، 09 فبراير 2020 03:43 م
فيديو.. رجعوا التلامذة للمدارس بـ"الكمامات" قبل "الكراسات" طلاب المدارس بالكمامات
إعداد على عبد الرحمن - تصوير عمرو مصطفى

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انتظمت اليوم الأحد، بقية المدارس بمحافظات فى أول أيام الفصل الدراسى الأول، وسط حضور مرتفع للطلاب الذين انتظموا فى الدراسة، فى تحد واضح لشائعات انتشار الأمراض والفيروسات والأوبئة مثل الكورونا وغيرها.

وحرص أولياء الأمور على ارتداء أبنائهم الكمامات الطبية كأسلوب وقائى من الأمراض المعدية، حيث ارتدى الطلاب الكمامات قبل دخولهم المدرسة وحضور طابور الصباح، كما حرص المدرسون فى عدد من المدارس على توجيه تعليمات ونصائح طبية للتلاميذ للوقاية من الفيروسات.

واستقبلت قرابة 54 ألف مدرسة اليوم الأحد طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب، وشهد طابور الصباح ترديد النشيد الوطنى وتحية العلم من قبل الطلاب.

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن هناك تعليمات جديدة لتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية فى إطار استعداد الوزارة الفصل الدراسى الثانى، لافتا إلى أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والإلمام التام بالمهام والمسئوليات لكافة الجهات المعنية كلًا فيما يخصه، واتباع نظام لرصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس.

كما تم التنبيه على ضرورة تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون فى دورات المياه بالمنشآت التعليمية، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها، والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائى طبقا لما جاء بالخطة، مشددًا على التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية، مع ضرورة الكشف المبدئى على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدورى لهم.


الكمامات

ارتداء كمامات فى المدارس

اول يوم دراسه

بدايه الترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

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