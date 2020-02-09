"التعليم" تكرم الفائزين فى مسابقة "اللغة العربية" على مستوى الوطن العربى

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو لعام 2019/2020 بمشاركة دول ( السعودية، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، لبنان، مصر، اليمن)، وذلك فى إطار تعظيم اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، تحت رعاية الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الهدف من المسابقة هو رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضلًا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر؛ الذي يؤدى إلي ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه.

وأضاف الدكتور غازي البنواني، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، إن من أهداف هذه المسابقة هو تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة الأم، مشيرًا إلى أن المسابقة تقيس قدرات الطلاب في الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والثقافة اللغوية العامة.

وأوضح أن المسابقة تقام على خمسة مستويات: أولًا على مستوى المدرسة، ثم على مستوى الإدارة التعليمية، ويليه على مستوى المحافظة، ثم التصعيد على مستوى الجمهورية، ثم المنافسة النهائية على مستوى الوطن العربي، حيث يتم تكريم الفائزين بمقر جامعة الدول العربية.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الفائزين بالمسابقة؛ حيث فاز من المرحلة الإعدادية على المحافظات بالمركز الأول الطالبة مريم هيثم أحمد من محافظة القاهرة، وفاز بالمركز الثاني الطالب أنس أشرف علي من محافظة الفيوم، وبالمركز الثالث الطالبة روفيدا أحمد سيد من محافظة بني سويف، وبالمركز الثالث مكرر الطالبة يمنى ياقوت زيدان بمحافظة كفر الشيخ، وبالمركز الرابع فازت الطالبة شهد أبو الحمد فهيم من محافظة قنا، وفاز بالمركز الخامس الطالب محمد أسامة عواد من محافظة شمال سيناء.

وفاز بالمركز الأول من المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي الطالبة فاطمة منصور القراشي من الكويت، وبالمركز الأول مكرر علا حمود العنزي من الكويت، وفاز بالمركز الثاني الطالب يونس أبو بكر عمر سعيد من اليمن، وبالمركز الثاني مكرر فازت الطالبة إسراء عبد الله محمود من مصر، وفاز بالمركز الثالث الطالب مصعب بن محمد الكندي من سلطنة عمان، وفاز بالمركز الثالث مكرر الطالب عبد الرحمن سعد الحارثي من السعودية، وبالمركز الرابع فازت الطالبة نسرين محمد فحص من لبنان، وبالمركز الرابع مكرر فاز الطالب أحمد عبد الله من البحرين، والمركز الخامس فاز به الطالب جنيد عادل فاضل من العراق.

وبالنسبة للفائزين فى المسابقة من الوطن العربي للمرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول الطالب حمزة بن خالد بن حمد من سلطة عمان، وفاز بالمركز الأول مكرر الطالبة نوران فيصل سامي كفوري من مصر، وبالمركز الثاني الطالبة أسماء فيصل سالم عوض من اليمن، وبالمركز الثاني مكرر فاز الطالب حسين علي ترحيني من لبنان، وبالمركز الثالث فاز الطالب فجر محمد الشهري من السعودية، وفاز بالمركز الثالث مكرر الطالبة تسنيم فاروق إدهام من السعودية، وبالمركز الرابع فازت الطالبة فاطمة عبد النبي منصور من البحرين، وبالمركز الرابع مكرر فازت الطالبة فاطمة الزهراء عبد الله من الكويت، وفاز بالمركز الخامس الطالب حسن أنور جعفر من الكويت.

وجاء الفائزون فى المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية كالآتى: فاز بالمركز الأول الطالبة رحاب أبو الحجاج طايع من محافظة الأقصر، والمركز الثاني الطالبة هبة الصايم شعبان من الفيوم، وفاز بالمركز الثالث الطالبة نوران صالح محمد القن من محافظة كفر الشيخ.