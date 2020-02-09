صور.. أقنعة وقفازات وقائية من معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة للطلاب

كتب محمد صبحى

حرص معهد كونفوشيوس النموذجى بجامعة القاهرة على توفير أقصى معايير الرعاية الصحية للطلاب الدارسين به من خلال واتباع أقصى التدابير الوقائية اللازمة، حيث قام المعهد أثناء عقد امتحان تحديد المستوى للغة الصينية ( HSK) اليوم الأحد، بالمبادرة بتوزيع أقنعه وقفازات وقائية علي الممتحنين والأساتذة و العاملين.

وحصل "اليوم السابع" على صور تكشف إجراء الطلاب الامتحانات وسط إرتداء جميع الطلاب بالمعهد الكمامة والقناعات تخوفا من فيروس كورونا.

ويهدف المعهد بهذه التدابير الوقائية الحفاظ على صحة الطلاب والأساتذة، وذلك حرصًا منه علي الصحة العامة فى التجمعات البشرية، وحتى تتسم أجواء الامتحان بجو من الاطمئنان للجميع.

وعلى جانب أخر كان معهد كونفوشيوس النموذجى بجامعة القاهرة، كشف عن قيام مدرسى المعهد بجمع التبرعات فيما بينهم إثر تفشى الإلتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد بين الكثير من الصينيين، وذلك لمساندة الصين، حيث تمكنوا من جمع التبرعات وإرسالها إلى جمعية ووهان الخيرية، وبلغت تبرعاتهم 6600 يوان صينى.

وفى نفس السياق ، أصدر المعهد مجموعة من الإرشادات والتعليمات إلى طلاب مصر المتواجدين فى الصين من معهد كونفوشيوس اللذين حصلوا على منح للسفر للصين للدراسة الفصل الدراسى الثانى للوقاية من فيروس كورونا والتى تتمثل فى :

1 -يرجى الحصول على المعلومات الخاصة بالوضع الحقيقى لڤيروس كورونا الجديد من خلال الموقع الرسمى للجنة الصحية الوطنية الصينية فقط، فهى الجهة الوحيدة التى يمكن من خلالها معرفة كل المعلومات الدقيقة والصحيحة، ويرجى الابتعاد عن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2 - ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية بدقة شديدة، ومراعاة غسل الأيدى باستمرار، وارتداء الكمامات الخاصة بالعمليات أو المشار إليها فى كل إعلانات الوقاية، وعدم الخروج إلا للضرورة، والابتعاد تماما عن أى أماكن للتجمعات.

3- على الطلاب الذين حصلوا على منح للسفر إلى الصين فى الفصل الدراسى الثاني، مراجعة المعهد باستمرار لمتابعة كافة التحديثات.

4- يرجى من أبنائنا فى الصين ضرورة متابعة التواصل معنا باستمرار، لنطمئن عليكم باستمرار.

5- فى حالة شعور أحد الطلاب بأى أعراض للبرد من رشح أو سعال أوحمى، عليه التوجه مباشرة إلى الإدارة الطبية بالجامعة التى يدرس بها، أو الاتصال برقم الإسعاف الصينى 120.

6- فى حالة حدوث أى أمر طاريء يرجى سرعة الاتصال بالسفارة المصرية ببكين، أو القنصلية المصرية بشنغهاي.