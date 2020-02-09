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الصحة: ميكنة جميع مكاتب الصحة للتسجيل اللحظى للمواليد بالجمهورية

الأحد، 09 فبراير 2020 08:18 م
الصحة: ميكنة جميع مكاتب الصحة للتسجيل اللحظى للمواليد بالجمهورية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم ميكنة جميع مكاتب الصحة الخاصة بتسجيل المواليد على مستوى الجمهورية ليصبح تسجيل الأطفال حديثى الميلاد لحظيا.
 
وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريح له اليوم، أنه تم الانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة بالجمهورية لتسجيل المواليد والوفيات بنظام متطور مربوطا بالساعة السكانية وتابع مكاتب الصحة تقوم بتسجيل المواليد بشكل مستمر.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الميكنة ستساعد على الرصد اللحظى لحالات المواليد والوفيات فى القاهرة والمحافظات، مؤكدًا أن الميكنة جرى تنفيذها بالتعاون المشترك  بين الوزارة ووزارة التخطيط.
 
وأوضح، أن مشروع الميكنة يهدف إلى تطوير جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، من إثبات وقائع المواليد والوفيات داخل وخارج مصر، وتكامل قواعد بيانات الصحة مع قاعدة بيانات الرقم القومى، وبناء نظام إنذار مبكر للوفيات من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للتطعيمات من تطعيمات إجبارية للأطفال أقل من عامين، وتطعيمات المدارس، والحجاج والمعتمرين، والمسافرين إلى دول موبوءة، وحملات التطعيم القومية والمحدودة، والربط بين أنظمة التأمين الصحى وطب الأسرة ، لتسهيل تبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا بشكل لحظى من خلال شبكة خاصة ومؤمنة تربط جميع مكاتب الصحة.
 
وأوضح مجاهد أن مشروع الميكنة يخدم العديد من الجهات والوزارات الحكومية المعنية، حيث يسهل المشروع إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية وحذف المتوفين، وإضافة المواليد الجدد للتأمين الصحى، ومنظومة التطعيمات، بالإضافة إلى تيسير إجراءات صرف المعاشات، علاوةً على تيسير إجراءات إعلام الوراثة.
 
وأضاف أن خطة الوزارة لتطوير المشروع للعام الحالى، حيث تعمل على ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بالخارج من خلال ربط السفارات بالمنظومة الجديدة لإتاحة التسجيل الفورى من خارج مصر لخدمة 9 ملايين مواطن يعيشون خارج البلاد، بالإضافة إلى تسجيل المواليد عن طريق بصمة القدم إلكترونيا وربطها بشهادة ميلاد الطفل لمواجهة أزمة أطفال الشوارع وتيسير التعرف على هوية الأطفال المرافقين للمتسولين والبحث عن المفقودين.
 
 
 

الصحة

السكان

مكاتب الصحة

المواليد

تسجيل المواليد

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