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التضامن: صرف 8.5 مليار جنيه من معاشات شهر فبراير حتى الآن

الأحد، 09 فبراير 2020 08:58 م
التضامن: صرف 8.5 مليار جنيه من معاشات شهر فبراير حتى الآن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف معاشات شهر فبراير على مدى ساعات اليوم، والذى أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثامن؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف منذ بداية اليوم الأول حتى أمس السبت عدد 5.66 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 8.50 مليار جنيه.

 

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 719 ألف حالة بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.94 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.84 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.42 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.65 مليون قائم بالصرف.

 وكانت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و مكاتب البريد والبنوك اعتباراً من بداية أول يوم عمل فى شهر فبراير لما يزيد عن 8.31  مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه  لافته الى ان تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت  ارتفاع جملة المبالغ التى حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتى نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7%؜ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالى الحالى 2019/2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.

 


التضامن

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