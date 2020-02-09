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الرى: مراقبة مناسيب المياه بالمجارى المائية على مدار الساعة طوال موسم الشتاء

الأحد، 09 فبراير 2020 03:10 م
الرى: مراقبة مناسيب المياه بالمجارى المائية على مدار الساعة طوال موسم الشتاء وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الرى، والمشرف على مكتب الوزير إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل معها وتم التأكيد على ضرورة  المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وكافة المجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية.
 
 
 
أوضحت الوزارة تم إنشاء نظام إنذار مبكر للمناطق الحرجة مثل مواقع محطات مياه الشرب بحيث توفر البيانات قبل حدوث المشكلة بوقت كاف، حيث يقوم الجهاز بإرسال رسالة تحذيرية اوتوماتيكيه لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتعامل مع المشكلة، موضحا أنه يتم بين الحين والآخر استخدام النماذج الرياضية لأعمال معايرة من لأجهزة الرصد حديثة لقياس معدلات الأمطار بالمحافظات المعنية، وللتاكد من مدى دقتها لقياس البيانات المعنيه بحقيقة الأمطار التى تسقط على أنحاء الجمهورية، ومعدلات سقوطها، وذلك بهدف مقارنتها بنتائج النماذج الرياضية الموجودة وتحديثها.
 

وقالت الوزارة، إن هناك جهاز خاص لقراءة المجسات المختلفة وتحليل بياناتها ووضعها فى صور مقروءة وإرسالها للوزارة وهى بيانات متكاملة بنوعيه المياه ومناسيبها، وكميتها وحجم الامطار  بالإضافة الى مراقبه محطات الطلمبات للرى والصرف ومناسيب الترع الرئيسية والفرعية، وذلك بهدف الاستفادة من كل نقطة مياه حتى المياه الجوفية بمعنى مراقبه مناسيب المياه الجوفية بنفس التكنولوجيا، وضمان السحب الأمن منها وفقا للضوابط التى وضعتها الوزارة، حيث يتم تركيب جهاز على الآبار يراقب التشغيل والسحب من البئر لاتخاذ الإجراءات فى حالة المخالفة، وتجاوز السحب الأمن لمواجهة ظل محدودية الموارد المائية للبلاد، وزيادة الطلب المستمر عليها.

 

أوضحت الوزارة، أنه يتم التجهيز لاستكمال وتركيب منظومة متكاملة لتشمل كافة أنحاء الجمهورية والسواحل المصرية،  الاستفادة من البيانات التى تم رصدها بصورة لحظية فى التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ، والتى أشارت فى الفترة الماضية إلى مدى الدقة فى أعمال التنبؤ، حيث يتم ارسال هذه البيانات بصورة لحظية إلى متخذى القرار للوقوف على الوضع فى حينه واتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب نحو التعامل مع الأمطار والاستفادة منها والتقليل من آثارها وتوجيهها لخدمة منظومة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية الزراعية.


الرى

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