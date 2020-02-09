الرى: مراقبة مناسيب المياه بالمجارى المائية على مدار الساعة طوال موسم الشتاء

وقالت الوزارة، إن هناك جهاز خاص لقراءة المجسات المختلفة وتحليل بياناتها ووضعها فى صور مقروءة وإرسالها للوزارة وهى بيانات متكاملة بنوعيه المياه ومناسيبها، وكميتها وحجم الامطار بالإضافة الى مراقبه محطات الطلمبات للرى والصرف ومناسيب الترع الرئيسية والفرعية، وذلك بهدف الاستفادة من كل نقطة مياه حتى المياه الجوفية بمعنى مراقبه مناسيب المياه الجوفية بنفس التكنولوجيا، وضمان السحب الأمن منها وفقا للضوابط التى وضعتها الوزارة، حيث يتم تركيب جهاز على الآبار يراقب التشغيل والسحب من البئر لاتخاذ الإجراءات فى حالة المخالفة، وتجاوز السحب الأمن لمواجهة ظل محدودية الموارد المائية للبلاد، وزيادة الطلب المستمر عليها.
أوضحت الوزارة، أنه يتم التجهيز لاستكمال وتركيب منظومة متكاملة لتشمل كافة أنحاء الجمهورية والسواحل المصرية، الاستفادة من البيانات التى تم رصدها بصورة لحظية فى التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ، والتى أشارت فى الفترة الماضية إلى مدى الدقة فى أعمال التنبؤ، حيث يتم ارسال هذه البيانات بصورة لحظية إلى متخذى القرار للوقوف على الوضع فى حينه واتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب نحو التعامل مع الأمطار والاستفادة منها والتقليل من آثارها وتوجيهها لخدمة منظومة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية الزراعية.
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