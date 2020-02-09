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صور.. وزير الأوقاف: المحافظات الحدودية أمن قومى والرئيس يوليها أهمية

الأحد، 09 فبراير 2020 02:22 م
صور.. وزير الأوقاف: المحافظات الحدودية أمن قومى والرئيس يوليها أهمية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المناطق الحدودية أمن قومى مصرى والرئيس السيسى يدعمنا بقوة، مضيفًا: "الإرهاب لا يمكن أن يعمل مالم يكن له حواضن ولوجستيات، وتلاحم المواطنين يفشل هذه القوى التى لا تخترق الدول إلا بخيانة أبنائها".

جاء ذلك خلال تفقد وافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مسجد المعز بمدينة الخارجة وأدى الصلاة بالمسجد، كما تفقد مجمع الإنتاج الحيوانى بالوادى الجديد ويضم مزرعتين بقوة إنتاج 10 آلاف رأس فى الدورة كل 6 أشهر، وتفقد مصنع التمور، كما افتتح مسجد الرحمن الرحيم بالمطار.

وأضاف وزير الأوقاف، أن مصالح الاوطان من صميم مقاصد الأديان والدفاع عن الأوطان من اعلى مستويات الشهادة فى سبيل الله لمن قتل.

فيما أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تحظى بدعم الرئيس السيسى ومشاركة وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، مضيفا أن زيارات مسئولو الدولة تاتى بالخير وافتتاح المشروعات المتعددة.

وحضر الفعاليات دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ولواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولواء طبيب فايز أباظة رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، كما حضر عدد من الضيوف الأجانب من ضيوف المسابقة الدولية للقرآن الكريم السابعة والعشرين، كان فى مقدمتهم محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة والشيخ رحمة الله بن عناية الله من السعودية.

كما حضر الفعاليات ضيوف دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابقا من روسيا الاتحادية، و10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

 
 
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