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خلال تفقدها التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال..

وزيرة الصحة للفريق الطبى: نثق فى قدراتكم لإنجاح المنظومة الجديدة وأوصيكم بالمرضى

الأحد، 09 فبراير 2020 07:41 م
وزيرة الصحة للفريق الطبى: نثق فى قدراتكم لإنجاح المنظومة الجديدة وأوصيكم بالمرضى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للفريق الطبي بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال: "أثق في قدراتكم تمام الثقة لإنجاح المنظومة الجديدة وأوصيكم بالمرضى"، مؤكدةً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة أفراد الفريق الطبي، بما ينعكس إيجاباً على الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
 
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى والتي كانت قد وجهت بسرعة الانتهاء منها خلال زيارتها الأخيرة، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدةً أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصاً في جراحات الأطفال وسوف يخدم محافظات جنوب الصعيد، حيث تم إنشاؤه وفقاً لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.
 
 
وذكر مجاهد ، أن الوزيرة كانت قد وجهت بتشغيل المستشفى  تجريبياً بدايةً من 18 يناير الماضي، حيث يتكون المستشفى من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.
 
وأضاف مجاهد، أن الوزيرة كشفت خلال زيارتها عن إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتشغيل قسم القلب بالمستشفى وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبما يضمن ذلك من تدريبات للفريق الطبي، وتوحيد أدلة العمل الإكلينيكية، بما سيخدم أطفال إقليم الصعيد بالكامل.
 
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
 
 

الصحة

التأمين الصحي

الاقصر

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