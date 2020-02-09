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النقل: لا صحة لوجود خلاف بين كامل الوزير ووكيل لجنة نقل "النواب" بسبب الصيانة

الأحد، 09 فبراير 2020 04:45 م
النقل: لا صحة لوجود خلاف بين كامل الوزير ووكيل لجنة نقل "النواب" بسبب الصيانة المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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قالت وزارة النقل فى بيان رسمي: إنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود خلاف بين وزير النقل المهندس كامل الوزير والنائب وحيد قرر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بخصوص طلب الأخير إسناد عملية رصف الطرق الداخلية بمركز بلقاس لشركة معينة، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق المحلية داخل 12 محافظة كمرحلة أولى.

وأكدت وزارة النقل أنه لم يحدث أن طلب النائب إشراك أى شركة فى أعمال التنفيذ فى هذا المشروع أو أى مشروعات أخرى، كما أنه لم يتدخل فى تحديد الطرق التى سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل مركز بلقاس حيث إن هناك لجنة مشتركة بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى مديريات الطرق بالمحافظات.

وأضافت الوزارة أن اللجنة المشكلة هى التى قامت بتحديد الطرق التى سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل الـ 12 محافظة وقد وافق واعتمد نتائج عمل هذه اللجنة وزيرا النقل والتنمية المحلية، مطالبة مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بعدم نشر أى أخبار مغلوطة عن الوزارة خاصة وأنها تؤدى دورا خدميا هاما لخدمة ملايين المواطنين يوميا.

كان وزير النقل شهد نهاية الأسبوع الماضى بحضور رئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق قويسنا - شبين الكوم الذى تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق ( FDR )، حيث يتم رفع كفاءة الطريق الحالى بطول 8كم وعرض متوسط حوالى 7.5 متر، بأسلوب إعادة التدوير للرصف القديم ( FDR ) مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم، ضمن اتفاقية تنفيذ اعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل عدد 12 محافظة كمرحلة أولى بين وزارتى النقل والتنمية المحلية.

 

وأكد وزير النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال، مضيفا أن تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية.


وزير النقل

مجلس النواب

الطرق

اخبار مصر

اخبار اليوم

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