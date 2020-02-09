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وزير الأوقاف: إنارة مساجد الوادى الجديد بالطاقة الشمسية

الأحد، 09 فبراير 2020 02:24 م
وزير الأوقاف: إنارة مساجد الوادى الجديد بالطاقة الشمسية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم الاتفاق على إنارة مساجد محافظة الوادى الجديد بالطاقة الشمسية، حيث سيتم البدء في خمسة مساجد، فيما أشاد الوزير بتوحيد الزى المدرسى لطلاب مدارس الوادى الجديد له بعد نفسى إيجابى، جاء ذلك خلال تفقد وافتتاح وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مسجد المعز بمدينة الخارجة وأداء الصلاة به، كما أجرى جولة بمجمع الإنتاج الحيوانى بالوادى الجديد ويضم مزرعتين بقوة انتاج 10 آلاف رأس فى الدورة كل 6 أشهر.

كما تفقد الوزير مصنع التمور، وافتتح مسجد الرحمن الرحيم بالمطار، مضيفا أن محافظة الوادى الجديد تقدم جهدا ملموسا، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست فى الدين بل فى فهم الدين، حيث تهب مصر بكل قواها فى خدمة الدين، وأن حجية الدين ثابتة ولا مساس بثوابت الدين.

حضر الفعاليات دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب فايز أباظة رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى واللواء اركان حرب كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، كما حضر عدد من الضيوف الأجانب بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم السابعة والعشرين، كان فى مقدمتهم محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة والشيخ رحمة الله بن عناية الله من السعودية.

وشهد الفعاليات ضيوف دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، حيث تتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين ، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا ، و11 متسابق من روسيا الاتحادية، و 10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

 


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