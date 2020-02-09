سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

الأحد، 09 فبراير 2020 09:06 م
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب وزير التعليم العالى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بدأت بها الدراسة للفصل الدراسي الثاني اليوم، مشيرًا إلى أن قرار منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب داخل الجامعات بدأ تنفيذه بالفعل، كما أن جامعة القاهرة نفذت هذا القرار بالفعل تليها جامعة عين شمس داخل الجامعة والمستشفيات الجامعية أيضا.

 

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه يحق لكل رؤساء الجامعات اتخاذ قرار منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب داخل الجامعات أو ارتدائه في المستشفيات الجامعية، ومختلف العمليات التعلمية والتدريبية، وذلك بعد حكم المحكمة الإدارية العليا.

 

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من بداية اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني وقامت الوزارة بنشر ندوات ونشرات التوعية.

 

وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك متابعة قوية لإجراءات النظافة داخل الجامعات والمعاهد، وتم التعامل مع ذلك بمنتهى الجدية، مضيفًا أن الوزارة تتعامل مع 3 ملايين طالب جامعي للحفاظ على صحتهم العامة، وهذا الأمر لم يكن سهلا ولكن استطاعت الوزارة التعامل مع ذلك بسهولة تامة.

 


التعليم

النقاب

التعليم العالى

التلفزيون

التوك شو

الحياه اليوم

الجامعات

حظر النقاب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة