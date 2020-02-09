وزير الرى يكلف بتوثيق كافة مشروعات الوزارة التى يتم تنفيذها

كتبت أسماء نصار

قدم المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بوزارة الموارد المائية والرى، عرضا تقديميا لأعمال توثيق المشروعات التي تنفذها الهيئة حتى يمكن الاستفادة منها واستخدامها كمادة تدريبية.

وأضاف مدين ، أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

وأوضح مدين ، أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومي ، يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية ، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى كافة قطاعات الوزارة بتوثيق المشروعات التي يتم تنفيذها للاستفادة منها ، كما كلف عبد العاطى بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، كما أكد على ضرورة الانتهاء من الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.

وكانت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه قد عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.