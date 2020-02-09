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صور.. وزير الأوقاف يعلن إتاحة الفرصة لمدرسى الدين للعمل خطباء بالمساجد

الأحد، 09 فبراير 2020 02:46 م
صور.. وزير الأوقاف يعلن إتاحة الفرصة لمدرسى الدين للعمل خطباء بالمساجد وزير الأوقاف فى محافظة الوادى الجديد
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فتح باب التقديم لمدرسى التربية الدينية بمدارس التربية والتعليم كخطباء مكافأة وواعظات المكافأة بالمساجد، مشيرًا إلى أن المدرسين المتقدمين سيتم تدريبهم على العمل الدعوى، مضيفا أن البعض يفهم الدين ويختصره فى بعض الشكليات.

جاء ذلك خلال تفقد وافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مسجد المعز بمدينة الخارجة وادى الصلاة بالمسجد، كما تفقد مجمع الإنتاج الحيوانى بالوادى الجديد ويضم مزرعتين بقوة إنتاج 10 الاف راس فى الدورة كل 6 أشهر، وتفقد مصنع التمور، كما افتتح مسجد الرحمن الرحيم بالمطار وقامت المحافظة بتكريم الضيوف.

وحضر الفعاليات دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ولواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولواء طبيب فايز أباظة رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى ولواء اركان حرب كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، كما حضر عدد من الضيوف الأجانب من ضيوف المسابقة الدولية للقرآن الكريم السابعة والعشرين، كان فى مقدمتهم محمد البشارى امين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة والشيخ رحمة الله بن عناية الله من السعودية.

وحضر الفعاليات ضيوف دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابقا من روسيا الاتحادية، و10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت وصول الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمى إمام الحرم النبوى الشريف، للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسختها الـ27 كما يشارك الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية، فى تحكيم المسابقة، إضافة إلى محكمين دوليين فى فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها، كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة، كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

 
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الاوقاف

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