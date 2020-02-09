الجيزة تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة المركزية للمجالس واللجان بالمحافظة لمتابعة عملية الانتخابات البرلمانية التكميلية، وذلك لشغل مقعد الدائرة الأولى (دائرة الجيزة) ومقرها قسم شرطة الجيزة بمجلس النواب لسنة 2020، والمقرر لها يومى الثلاثاء والاربعاء 11، 12 /2/ 2020 والإعادة يومى الثلاثاء والاربعاء 10، 11/ 3/ 2020.

وأكد السكرتير العام فى تصريحات له أنه تم مراجعة المقار الإنتخابية واللجان ومحيطها ومراجعة كافة التجهيزات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وذلك وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.​

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

​ومنذ تشكيل مجلس النواب فى يناير2016 قامت البعثات المصرية فى الخارج بتنظيم انتخابات تكميلية على مستوى 7 دوائر (دائرة أشمون بالمنوفية / الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء/ الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية/ الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم/ دائرة جرجا بسوهاج/ دائرة مركز الفيوم/ دائرة حدائق القبة).​​

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيباتها المتعلقة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب والتى تنطلق فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.