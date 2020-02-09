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هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 10 سفن خلال آخر 24 ساعة

الأحد، 09 فبراير 2020 07:36 م
هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 10 سفن خلال آخر 24 ساعة ميناء دمياط ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل 2 سفينة حاويات و2 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات وعدد 4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 10 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2180 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5399 طن خشب و4431 طن ذرة و6115 طن خرده و2559 طن فول و8141 طن قمح .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 575 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 332 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1123 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77663 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 121053 طنا.

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2674 طن قمح، فى حين غادر 788 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41269 من البضائع العامة منها عدد 129 سيارة نقل محملة بـ 6186 طن قمح.

كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى أنجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 متر بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12متر.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 متر، وتطبيق منظومة التراكى الآنى بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) فى المخطاف الخارجى، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى.

 


ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

اخبار اليوم

اخبار مصر

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