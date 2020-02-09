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وزيرة التضامن :نقدم كافة أشكال الدعم للمجتمع المدنى

الأحد، 09 فبراير 2020 04:55 م
وزيرة التضامن :نقدم كافة أشكال الدعم للمجتمع المدنى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح مستشفى الناس بشبرا الخيمة بحضور عدد من الوزراء والفنانين وعدد من قيادات المجتمع المدني. 
 
 
وقالت القباج إن المستشفى يحتوي على عدد كبير من العيادات الخارجية وغرف عمليات جراحية وعناية مركزة، مشيدة ببناء هذا الصرح وما بذل فيه من جهد تميز بالإخلاص واتباع الأساليب العلمية لافتة الى  إن الحكومة تركز على الاستثمار في البشر وخير ما نستثمر به هو مجتمع صحي منتج، مشيرة إلى أن اهتمام الوزارة بالصحة يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ حيث إن الصحة هي حق أساسي للمواطن المصري حتى يكون بالفعل مواطن كنتج مثمر يستطيع خدمة مصر كما يليق بها، كما أن المجتمع المدني المصري له رصيد كبير في تقديم الخدمات الصحية. 
 
 
 
وأضافت القباج أن الوزارة تقدم كل الدعم للمجتمع المدني خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع المجتمع المدني لأن المجتمع ينتظرنا جميعا، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية الحالية يقودها حاليا شباب يمتلئ بالحماس والعطاء،  ويعرف كيفية تدبير الموارد وإدارة العمل.
 
وكانت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي للاطفال انطلاقاً من رؤية الوزارة بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية في النهوض بالمجتمع ودورها من خلال البرامج بالمساهمة في دعم البرامج الخيرية والخدمية والاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية وخاصة في مجال رعاية وحماية الأطفال بلامأوى.
 
 
وأضافت القباج أن الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في استاد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف الي تمكين الاطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الامثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحه وغيرها )ويحقق الدمج المجتمعي لأبناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط.
 
 
 
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وزيرة التضامن

نيفين القباج

المجتمع المدنى

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