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أخبار 24 ساعة.. مدبولى ونظيره النرويجى يوقعان تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. مدبولى ونظيره النرويجى يوقعان تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

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