أخبار 24 ساعة.. مدبولى ونظيره النرويجى يوقعان تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
رئيس الوزراء يلتقي نظيره التشادي على هامش قمة المناخ COP27
الصحة: الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع انهيار عقار بمنطقة إمبابة
وزير الخارجية: مجموعة من الالتزامات تجاه قضية التغيرات المناخية يجب تنفيذها
مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح
وزير السياحة والآثار يشارك فى مؤتمر الاستثمار الدولى على هامش بورصة لندن 2022
وزير التعليم العالى يجتمع بالمدير التنفيذى لمنتدى العلوم والسفير اليابانى بمصر
وزير الرى: التمويل كلمة السر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
تعرف على الفرق بين المنطقة الزرقاء والخضراء فى مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ
وزير التعليم العالى يتفقد جناح الوزارة فى المنطقة الخضراء لـCop27
وزير الأوقاف يعتمد 134 عضوًا جديدًا بمقارئ القرآن الكريم.. (أسماء)
التنمية المحلية تعرض فرص التعاون مع المعهد الكورى للصناعة والتكنولوجيا البيئية
أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة بخطوط السكة الحديد.. تفاصيل
الصحة توفر 3 خطوط ساخنة للرد على استفسارات المصابين بالإيدز
شعبة المخابز تقترح بيع العيش الحر بالمخابز البلدية وصرفه ببطاقات ذكية
وزير النقل يدشن منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ
التضامن: 10 ملايين و806 آلاف شخص يصرفون معاشات شهريا
التعليم توضح حالات خصم درجات المواظبة والسلوك للطالب.. اعرف التفاصيل
"الأوقاف" تعلن انطلاق مقرأة الأئمة القراء الأحد المقبل
وزير التربية والتعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون التعليمى المشترك
وزير الكهرباء: قدرة مشروع الهيدروجين الأخضر تصل إلى 100 ميجا وات
وزيرا الزراعة فى مصر ومدغشقر يبحثان سبل التعاون الزراعى على هامش "COP27"
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