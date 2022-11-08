وزير الأوقاف يعتمد 134 عضوًا جديدًا بمقارئ القرآن الكريم.. (أسماء)

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، نتيجة اختبار أعضاء المقارئ القرآنية الجدد، وذلك بنجاح 134 عضوًا جديدًا، وانضمام كل منهم لأقرب مقرأة متاحة له من خلال المديرية التابع لها.

فيما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية للأئمة والواعظات الذين أدوا أداءً متميزًا، وذلك بناء على تقارير مديري المديريات بحسن الأداء المتميز في البرنامج التثقيفي للطفل خلال شهر أكتوبر.



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فى سياق متصل، تقيم وزارة الأوقاف مسابقة قرآنية كبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، يوم السبت المقبل، بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف، أولى فعاليات المسابقة.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة في مصر، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم في مصر، وعدد من أعلام دولة التلاوة المصرية: الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ قطب الطويل، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ كارم الحريري، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ العزب سالم، والشيخ أيمن منصور، وإشراف فني عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي بداية جلسة التلاوة أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أن قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران" يؤكد أن هذه المقارئ التي أقامتها وزارة الأوقاف بالمساجد سنة حسنة، وفكرة مفيدة جدًا، ويحمد لوزارة الأوقاف هذا التنويع في مقارئ القرآن الكريم وخاصة ما استحدثه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كالمقارئ النموذجية، ومقارئ كبار القراء، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة، ومقارئ الواعظات، وهذا إن دل فإنما يدل على الاهتمام الشديد بتلاوة القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وترتيلًا.