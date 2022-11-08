"الأوقاف" تعلن انطلاق مقرأة الأئمة القراء الأحد المقبل

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إطلاق مقرأة الأئمة القراء، يوم الأحد المقبل، بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة العصر، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وإحياء لدولة التلاوة المصرية.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة القراء على النحو التالى:

1. الشيخ/ أحمد عبد الهادي حيدة إمام وخطيب القاهرة

2. الشيخ/ صالح أبو القاسم صالح إمام وخطيب بني سويف

3. الشيخ/ أيمن منصور عبد العزيز متولي إمام وخطيب القاهرة

4. الشيخ / عبد العزيز شعبان عبد العزيز إمام وخطيب الجيزة

5. الشيخ / عباس أحمد عباس محمد العيسوي إمام وخطيب الإسكندرية

6. الشيخ/ محمد عبد الكريم كامل عطية إمام وخطيب الشرقية

7. الشيخ/ محمد عيد محمد حسن إمام وخطيب بني سويف

8. الشيخ/ يحيى محمد عبدالرحمن الباز إمام وخطيب الدقهلية

9. الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب الجيزة

10. الشيخ/ محمد السعيد خلف الله إمام وخطيب الغربية

11. الشيخ/ عزت السيد محمد علي إمام وخطيب الشرقية

12. الشيخ/ ابراهيم محمد محي الدين إمام وخطيب البحيرة

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء ، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة في مصر، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم في مصر، وعدد من أعلام دولة التلاوة المصرية: الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ قطب الطويل، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ كارم الحريري، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ العزب سالم، والشيخ أيمن منصور، وإشراف فني عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي بداية جلسة التلاوة أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أن قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران" يؤكد أن هذه المقارئ التي أقامتها وزارة الأوقاف بالمساجد سنة حسنة، وفكرة مفيدة جدًا، ويحمد لوزارة الأوقاف هذا التنويع في مقارئ القرآن الكريم وخاصة ما استحدثه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كالمقارئ النموذجية، ومقارئ كبار القراء، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة، ومقارئ الواعظات، وهذا إن دل فإنما يدل على الاهتمام الشديد بتلاوة القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وترتيلًا.