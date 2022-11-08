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وزير الرى: أزمة المياه العالمية تؤثر على مليارات الأشخاص

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:58 م
وزير الرى: أزمة المياه العالمية تؤثر على مليارات الأشخاص الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه فى مصر، حيث تمثل ندرة المياه تحديا حقيقيا لسبل عيش ملايين المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية على دلتا نهر النيل، مما يجعل حماية المناطق الساحلية إجراءً ضرورياً للحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية.
 
أضاف أن مصر تشهد نقلة نوعية في إدارة مواردها المائية بوجود قيادة قوية تعمل على النهوض بأجندة المياه في مصر، وإيلاء إهتمام كبير لقطاع المياه بإعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في مصر.
 
قال سويلم ان أزمة المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وسوف تتفاقم هذه الازمة أكثر بسبب زيادة الطلب على المياه، بالإضافة لتأثير الفيضانات والجفاف المتزايد، مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي.

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