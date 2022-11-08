أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة بخطوط السكة الحديد.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد، وكذلك . أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي، واسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الطوالى الإسكندرية.



أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية

1. من القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيه.

2. القاهرة ـ مغاغة 60 جنيه.

3. القاهرة ـ المنيا 75 جنيه.

4. القاهرة ـ ملوى 80 جنيه.

5. القاهرة ـ أسيوط 90 جنيه.

6. القاهرة ـ سوهاج 105 جنيه.

7. القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيه.

8. القاهرة ـ قنا 120 جنيه.

9. القاهرة ـ الأقصر 130 جنيه.

10. القاهرة ـ ادفو 145 جنيه.

11. القاهرة ـ كوامبو 150 جنيه.

12. القاهرة ـ أسوان 150 جنيه.



أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى محطات الوجه القبلى

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي.

1. من الإسكندرية إلى الواسطى 80 جنيها.

2. من الإسكندرية إلى بنى سويف 85 جنيها.

3. من الإسكندرية إلى مغاغة 100 جنيه.

4. من الإسكندرية إلى المنيا 105 جنيهات.

5. من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيهات.

6. من الإسكندرية إلى أبوتيج 120 جنيها.

7. من الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيها.

8. من الإسكندرية إلى طما 120 جنيها.

9. من الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيها.

10. من الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيها.

11. من الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيها.

12. من الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيها.

13. من الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيها.

14. من الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيها.

15. من الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيها.

16. من الإسكندرية إلى أبوتشت 135 جنيها.

17. من الإسكندرية إلى فرشوط 135 جنيها.

18. من الإسكندرية إلى نجع حمادي 145 جنيها.

19. من الإسكندرية إلى دشنا 145 جنيها.

20. من الإسكندرية إلى قنا 145 جنيها.

21. من الإسكندرية إلى قفط 150 جنيها.

22. من الإسكندرية إلى قوص 150 جنيها.

23. من الإسكندرية إلى الأقصر 150 جنيها.

24. من الإسكندرية إلى أرمنت 160 جنيها.

25. من الإسكندرية إلى إسنا 165 جنيها.

26. من الإسكندرية إلى السباعية 165 جنيها.

27. من الإسكندرية إلى المحاميد 165 جنيها.

28. من الإسكندرية إلى إدفو 170 جنيها.

29. من الإسكندرية إلى سلوا 170 جنيها.

30. من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيها.

31. من الإسكندرية إلى كوم إمبو 175 جنيها.

32. من الإسكندرية إلى دراو 175 جنيها.

33. من الإسكندرية إلى بلانه 175 جنيها.

34. من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيها.



أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة إلى محطات الوجه القبلى

اسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الطوالى الإسكندرية:

من القاهرة لـ قها 30 جنيه .

من القاهرة لـ طوخ 30 جنيه .

من القاهرة لـ بنها 30 جنيه .

من القاهرة لـ قويسنا 40 جنيه .

من القاهرة لـ بركة السبع 40 جنيه .

من القاهرة لـ طنطا 45 جنيه .

من القاهرة لـ كفر الزيات 45 جنيه .

من القاهرة لـ التوفيقية 45 جنيه .

من القاهرة لـ ايتاى البرود 50 جنيه .

من القاهرة لـ دمنهور 55 جنيه .

من القاهرة لـ أبو حمص 60 جنيه .

من القاهرة لـ كفر الدوار 60 جنيه .

من القاهرة لـ سيدى جابر 70 جنيه .

من القاهرة لـ الإسكندرية 70 جنيه .