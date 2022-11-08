وزير الزراعة: الدول الصناعية الكبرى تتسبب فى حوالى 80% من الانبعاثات الحرارية

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن العالم يواجه أزمات فى الطاقة والغذاء والمياه، وأن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر من أهمها ندرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية.

وأضاف القصير أن الدول الصناعية الكبرى تتسبب فى حوالى 80% من الانبعاثات الحرارية، ولذلك يجب عليها مساعدة الدول النامية على مواجهة المشكلات التى تسببها الانبعاثات.

وأشار القصير إلى أن العالم واجه 3 قضايا رئيسية خلال السنوات الأخيرة الماضية أولهم أزمة كورونا ثم الحرب الروسية - الأوكرانية والتى أثرت بدورها على نقص الإمدادات من المحاصيل الرئيسية.

ولفت القصير إلى أن الدولة المصرية قامت بإضافة أراضى زراعة فى توشكى ومستقبل مصر وشرق العوينات والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى مناطق أخرى لمواجهة الأزمة الغذائية.