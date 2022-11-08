الصحة توفر 3 خطوط ساخنة للرد على استفسارات المصابين بالإيدز

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة عن الأرقام والخطوط الساخنة التى وفرتها الوزارة للاستفسار عن الخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفيات للمصابين بالإيدز.

وأشارت الوزارة ، إلى ضرورة التوسع في طرق الكشف المبكر عن المرض، بما يساهم في تقليل فرص نقل العدوى، والوصول إلى "صفر" إصابات، منوهة إلى خدمات الخط الساخن التي توفرها الوزارة، عبر الأرقام (33152802) و(33152801) و(08007008000)، لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس نقص المناعة البشري.

وتابعت : البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يقوم بتنسيق العمل بين جميع الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الإيدز بمصر، لضمان عدم الإزدوجية والإلتزام والإتساق مع إطار العمل الوطني واللوائح والقوانين المنظمة للقضاء على هذا الفيروس.



وأكدت أن مصر من أوائل الدول التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدلات الإصابة بالمرض، مقارنة بدول الإقليم، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة الصحية ومنها عدم التمييز والوصم، تعد حق مكفول للمصابين بهذا المرض.

وقالت إن مصر تعد من أوائل دول المنطقة التي تقوم على توفير أدوية مرض فيروس نقص المناعة البشري للمصابين، بأحدث الخطوط العلاجية، لتوفير العلاج مجانا للمصابين، مشيرة إلى أن هذه الفعالية، ناقشت خطة الدولة للتوسع في برامج الدعم النفسي للمرضى المتعايشين مع الفيروس، كما ناقشت الآليات المحددة للقضاء على الوصم والتمييز خلال الفترات المقبلة.