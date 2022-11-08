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التضامن: المجتمع المدنى المصرى يشارك بـ 75 فعالية بقمة 27-COP بشرم الشيخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:11 م
التضامن: المجتمع المدنى المصرى يشارك بـ 75 فعالية بقمة 27-COP بشرم الشيخ جانب من الفعاليات
كتب مدحت وهبة

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اعلنت وزارة التضامن أن المجتمع المدنى يشارك ب 75 فعالية فى المنطقة الزرقاء المنطقة الرسمية لقمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ.
 
وتشمل الفعاليات مختلف الأيام الموضوعية التمويل والعلوم والشباب والمرأة والنوع الاجتماعى والمياه والزراعة والتكيف والطاقة والتنوع البيولوجى ولايكتفى المجتمع المدنى بطرح الأفكار، ولكنه يطرح مشروعات ومبادرات تم تنفيذها على الأرض، وهو ما يشكل قاعدة للتحرك قدما نحو الجمهورية الجديدة وهى تضع قضايا البيئة والتنمية المستدامة على قائمة أولوياتها.
 
فى يوم التمويل يشارك المجتمع المدنى بتنظيم عدة جلسات منها المجتمع المدنى وصندوق المناخ والتمكين الاقتصادى ونظم الغذاء ودور البنوك فى دعم وتمويل مشروعات المجتمع المدنى وفى يوم العلوم العديد من الفعاليات فى جناح المجتمع المدنى ومنها البناء الأخضر صديق البيئة و تأثير التغيرات المناخية على ذوى الهمم ومساعدة المجتمعات الضعيفة والهشة على التكيف مع التغيرات المناخية وفى شق الشباب فعاليات عديدة منها السلوكيات المستدامة وسبل تحقيق العدالة المناخية ودور الشباب فى العمل المناخى ويهتم المجتمع المدنى المصري فى القمة بالبعد الاقليمى وسيتم تنظيم فعاليات تهتم بشباب المتوسط.
 
ويقدم المجتمع المدنى مجموعة من التجارب والاطروحات والأبحاث فى قضية إزالة الكربون ومنها كيفية الوصول لصفر كربون والغذاء والمخلفات العضويه والتحول الرقمى وتقليل الانبعاثات ودور التعليم والجامعات فى مواجهه التغيرات المناخية.
 
و تمتد المشاركة العلمية والعملية الفعالة من المجتمع المدنى إلى موضوعات أخري ومنها التكيف والزراعة والنظم الغذائية فيتم مناقشة عدة تجارب ناجحة قامت بها الجمعيات الأهلية ومنها زراعة محاصيل تتحمل الملوحة والتقلبات الجوية وتجارب لترشيد استهلاك المياه ونماذج زراعية لاستخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة وتمكين صغار المزارعين للتكيف مع تغيرات المناخ ، وفى موضوع الطاقة هناك اهتمام من المجتمع المدنى بنشر نماذج الطاقة المستدامة والتخفيف من الميثان فى مجابهة التغير المناخى ودعم وتطوير الطاقة النظيفة إلى غير ذلك من الموضوعات.
 
وتثبت مشاركات المجتمع المدنى فى الأيام الموضوعية بمدى وعيه بالأبعاد المختلفة لقضايا البيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ويهتم مثلا بقضية التنوع البيولوجى ويشارك بمجموعة من الفعاليات عن إدارة المخلفات ودعم السياحة البيئية والمناطق المحمية والتنوع البيولوجى فى البحر الأحمر ودور الجمعيات الاهلية فى حمايته، وكذلك قصية حمايه وإنقاذ السلاحف البحرية والمهددة بالانقراض وتأثير التلوث بالبلاستيك على التنوع البيولوجى ودور الوعى الجماهيري.
 
ويولى المجتمع المدنى أهمية خاصة لإفريقيا وينظم هذه فعاليات لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على المرأة الأفريقية والتمكين الاقتصادى للمرأة الافريقية لبناء المرونة والصمود فى مجابهة التفيرات المناخية ودمج المرأة فى العمل المناخى والعدالة المناخية وتمويل النساء والخسائر والاضرار ، كما ان هناك ايضا اهتمام خاص بالمجتمع المدنى فى دول حوض النيل، حيث تخصص جلسة بمشاركة المنتدى الدولى لحوض النيل والذى يضم مايقرب من ستمائة جمعية أهلية.

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