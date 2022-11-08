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على هامش قمة المناخ COP 27..

وزير التربية والتعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون التعليمى المشترك

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:32 م
وزير التربية والتعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون التعليمى المشترك جانب من الاجتماع
كتب محمود طه حسين

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التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمدينة شرم الشيخ، كويكي يوريكو عمدة مدينة طوكيو اليابانية والوفد المرافق لها، لبحث ملفات التعاون المشتركة، وذلك ضمن زيارتها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ COP 27.
 
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من مجالات التعاون، وبحث فرص التبادل الطلابي بين مصر واليابان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وفى بداية الاجتماع، أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم، والتي كان من ثمارها العديد من المشاريع المشتركة، والتي من بينها المدارس المصرية اليابانية.
 
وخلال الاجتماع، عرض الوزير العديد من المقترحات مثل عمل برامج مآخاة بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية وربط المدارس المصرية بنظيرتها اليابانية وبرامج استضافة أسرية والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من السيدة عمدة طوكيو.
 
وأكدت عمدة طوكيو على اهتمام اليابان بعمل برنامج تبادل طلابي للعمل على تفعيل العديد من البرامج العلمية بين مصر واليابان.
 
حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي.
 
 
 
 

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