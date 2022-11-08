وزير التعليم العالى يتفقد جناح الوزارة فى المنطقة الخضراء لـCop27

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، جناح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى المنطقة الخضراء وذلك فى إطار استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى Cop27، والذى يُقام خلال شهر نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على أحدث ما قامت به الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة من إنتاج علمى وتقنى فى مجال التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والذى تضمن أنشطة الأكاديمية ومشروعاتها فى مجال التغيرات المُناخية.

وأشاد الوزير بما قدمته الجامعات والمؤسسات البحثية من مشروعات بحثية تخدم مجابهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا على أهمية استمرار الجامعات فى تنفيذ الأبحاث التى تخدم هذا الملف الهام، تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

شهد الجولة التفقدية، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولى، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات.