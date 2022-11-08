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وزير الكهرباء: قدرة مشروع الهيدروجين الأخضر تصل إلى 100 ميجا وات

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:37 م
وزير الكهرباء: قدرة مشروع الهيدروجين الأخضر تصل إلى 100 ميجا وات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بعض البيانات والمعلومات عن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كاشفا عن تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات نرويجية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.
 
أضاف شاكر خلال كلمته على هامش قمة المناخ، أن قدرة المشروع تصل إلى 100 ميجا وات من الهيدروجين الأخضر ، والطاقة المتجددة 205 ميجا وات من طاقة الرياح ، و70 ميجا وات من الطاقة الشمسية، مشيرا الى استخدام الشبكة القومية لنقل الطاقات المتجددة من محطات الإنتاج الى موقع مصنع الهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
تابع وزير الكهرباء، استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ العديد من الإجراءات ومن اهم ثمارها القضاء نهائيا على ازمة الانقطاع المتكرر للكهرباء وتحقيق احتياطي امن واضافة ما يزيد عن 30 جيجا وات من الطاقة الكهربائية، مؤكدا تامين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المضطردة للطلب على الطاقة، معلقا: "الكهرباء بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم، ويبلغ اجمال الساعات المحتملة 347 جيجا وات لطاقة الرياح وإمكانات هائلة للطاقة الشمسية ، ومن المتوقع أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42 % بحلول 2035.

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