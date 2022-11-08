اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يجتمع بالمدير التنفيذى لمنتدى العلوم والسفير اليابانى بمصر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:18 م
وزير التعليم العالى يجتمع بالمدير التنفيذى لمنتدى العلوم والسفير اليابانى بمصر جانب من الاجتماع
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع السفير فوجيكي كانجي المدير التنفيذي لمُنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، والسفير أوكا هيوشي سفير اليابان بمصر، لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين الجانبين، وذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27، والمُنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
 
في بداية اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون والشراكات بين الجامعات المصرية واليابانية فى التخصصات العلمية المُختلفة، وكذلك تنفيذ المشروعات المُتعلقة بالتدريب قصير الأجل في مختلف القطاعات، والتي تقوم بتنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
واستعرض الدكتور عاشور التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنوع مصادر التعليم الجامعي من خلال وجود جامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، أفرع الجامعات الدولية، المعاهد) مشيرًا إلى الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية لتواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وتتماشى مع اهتمام الدولة بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي والتنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة.
 
وأشار الوزير إلى نجاح الاستثمار فى مجال التعليم بمصر، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الدولى مع الجامعات بالخارج، والتى أصبحت تُقدم شهادات مُزدوجة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، منوهًا إلى نجاح وتقدم الجامعات المصرية الملحوظ فى التصنيفات العالمية، ومؤكدًا أن هناك استراتيجية تستهدف الارتقاء بالتعليم العالي في مصر على الصعيد الأكاديمي والعلمي والبحثي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 
ومن جانبه، قدم السفير فوجيكى كانجي نبذة حول منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، الذي يُعقد سنويًا في مدينة طوكيو، وسلط الضوء على النسخة الأخيرة من المُنتدى، والتي عُقدت في أكتوبر الماضي، وضمت أكثر من 25 وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي من دول العالم المختلفة، وكذلك حضور عدد كبير من الحاصلين على جائزة نوبل ولفيف من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم، ووجه السفير الدعوة للسيد الوزير لحضور النسخة القادمة من المنتدى في أكتوبر 2023 بمدينة طوكيو.
 
وأشار السفير إلى برنامج المنح اليابانية الخاص بسفر الطلاب لمدة أسبوعين لليابان للتعرف على الثقافة اليابانية، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الجانبين، وتم الاتفاق على إرسال كافة التفاصيل الخاصة بهذه المنح حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة منها.
 
حضر اللقاء كل من د. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، ود. هيثم حمزة رئيس الادارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ود. محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، ود. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ود. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يتفقد جناح الوزارة فى المنطقة الخضراء لـCop27

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:11 م

وزير التعليم العالى يقرر إغلاق كيان وهمى بالجيزة يزاول أنشطة تعليمية دون ترخيص

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:19 ص

التعليم العالى: إغلاق كيان وهمى بالبحر الأحمر لمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:06 ص

وزير التعليم العالي يُكرم الفرق الفائزة بهاكاثون الجامعات المصرية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:31 م

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:23 م

وزير التعليم العالى يُسلم عقود دعم 67 مشروعا بحثيا بـ106 ملايين جنيه.. عاشور: برامج مخصصة لمواجهة تغير المناخ.. وإنشاء صندوق التمويل الأخضر بمخصصات 100 مليون.. محيى الدين: للجامعات دور فى نشر ثقافة تغير المناخ

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة