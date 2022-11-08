وزيرا الزراعة فى مصر ومدغشقر يبحثان سبل التعاون الزراعى على هامش "COP27"

كتبت أسماء نصار

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و"هاريفيدى جانست" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، تكثيف سبل التعاون الزراعى بين البلدين، خلال لقاء تم عقده خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

وأكد الجانبين على المضى قدما فى التنفيذ من خلال صياغة مذكرتى تفاهم بين وزارتى الزراعة بالبلدين وكذا مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين وزارتى الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى.

ويذكر أن اللقاء يأتى فى ضوء الزيارة التى قام بها وفد من مدغشقر للقاهرة فى سبتمبر الماضى، وعلى رأسه وزير المياه بدولة مدغشقر ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمى بمدغشقر، وذلك حيث يتوفر لدى برنامج الغذاء العالمى التمويل لتعزيز دوره فى مدغشقر من خلال الاستفادة بالخبرة المصرية بمختلف المجالات الزراعية كالتقاوى وإنتاج التمور والطماطم، وذلك تحت مظلة تعاون الجنوب - الجنوب، وأيضا بالتعاون مع مكتب الغذاء العالمي بالقاهرة ومركز الأقصر التنسيقي للتدريب، حتي نتمكن من رفع قدرات الكوادر من مدغشقر.