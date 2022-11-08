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الصحة: الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع انهيار عقار بمنطقة إمبابة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:57 م
الصحة: الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع انهيار عقار بمنطقة إمبابة انهيار عقار بإمبابة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال بلاغ بانهيار عقار سكني في منطقة إمبابة، مساء اليوم الثلاثاء، والدفع ب5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لتقديم الخدمات الإسعافية ونقل المصابين إلى المستشفيات.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل 3 مصابين، إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تلقى 2 منهم الخدمات الطبية اللازمة وغادرا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، ومازال مصاب واحد تحت العلاج ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة، بينما أسفر الحادث عن حالة وفاة واحدة.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات المعلنة جاءت بناء على الحصر المبدئي لأعداد المصابين، حتى انتهاء أعمال الحماية المدنية من رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا أو مصابين. 

الصحة

عقار

امبابة

الاسعاف



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