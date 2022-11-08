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الصحة تنشر فرقا وقائية للتعامل مع المصابين بأمراض معدية فى مؤتمر المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:37 م
الصحة تنشر فرقا وقائية للتعامل مع المصابين بأمراض معدية فى مؤتمر المناخ وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تم نشر فرق من الطب الوقائى والمعامل المركزية خلال فعاليات المؤتمر للتعامل مع أى حالات مصابة بأمراض معدية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص 3 عيادات لإجراء اختبارات التحليل السريع لفيروس كورونا داخل مناطق الاستقبال "الزرقاء والخضراء" .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  قال إن قمة المناخ مسئولية كبيرة وتعودنا في التحديات تظهر شخصية مصر، موضحا أنهم أعدوا خطة تأمين طبي لقمة المناخ منذ 6 شهور وتتضمن كل الاحتمالات الممكنة من خلال لجنة عليا لإدارة المؤتمر.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك متابعة دقيقة من الرئيس السيسي لما تم من خطة لتأمين قمة المناخ الطبية، قائلا: "رأينا في عيون الزوار الانبهار بالإعداد للمؤتمر عشان نبقى على قدر هذا الحدث العالمي".
 
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك اعدادات طبية كبيرة في مطار شرم الشيخ ومستشفى شرم الشيخ الدولي أو الميداني، فضلا عن وجود 50 عيادة في الفنادق وانتشار أكثر من 300 سيارة اسعاف على كل المحاور الرئيسية.

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