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بقدرة 5 جيجاوات..

مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:43 م
مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و "يوناس جار ستوره"، رئيس وزراء النرويج، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية، بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بقدرة 5 جيجاوات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
ووقع مذكرة التفاهم المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية.
 
وعلى هامش التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديم الشكر لمسئولي شركة "سكاتك" النرويجية على عملهم الجاد وشراكاتهم المتميزة مع الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة، معربا عن ثقته في قيام الشركة بتنفيذ هذه المشروعات على مستوى عال من الكفاءة، ومؤكدا في الوقت نفسه على المضي قدما؛ من أجل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
 
وبموجب مذكرة التفاهم، يتم السماح لشركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية ولشركة المشروع، التي سيتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية، بإجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية اللازمة لقطعة الأرض التي سيتم تحديدها، لإنشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 5 جيجاوات، حيث تشمل الدراسات المطلوبة القياسات المناخية سرعات الرياح واتجاهاتها، ومواعيد ومسارات هجرة الطيور، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لإتمام دراسة جدوى المشروع.
 
ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد استلام البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة من المستثمر، بالبدء في إجراء الدراسات الخاصة بربط المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، والتوقيع على اتفاق تطوير مشترك للمشروع، واتفاق شراء الطاقة، وأية اتفاقيات يلزم توقيعها لتنفيذ المشروع.
 
الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (1)
 

الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (2)
 

الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (3)
 

الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (4)
 

الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (5)
 

الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (6)
 

الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (7)
 

الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره النرويجى يشهدان توقيع بروتوكول تنفيذ أضخم مشروع لطاقة الرياح (8)
 

 


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