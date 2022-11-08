وزير النقل يدشن منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

كتب سيد الخلفاوى

دشن اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، بحضور كل من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمهندس محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات منصور، منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينه شرم الشيخ، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، تنفيذا لاتفاق الرعاية لنقل الوفود الرسمية خلال مؤتمر المناخ باستخدام السيارات الكهربائية كمكون عينى يتمثل في هذه المنظومة والتى تتكون من محطات شحن للسيارات الكهربائية بعدد 18 موقع وعدد 106 نقاط شحن وعدد 150 سيارة كهربائية، وذلك بالتعاون بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة تخطيط مشروعات النقل وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ومحافظة جنوب سيناء، حيث تم اختيار مواقع مميزة ومجهزة للمشروع لا تعيق حركه المرور.

وأكد وزير النقل، أن هذا التدشين يعتبر تمهيدا لإعلان التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية في مصر، والذى سيبدأ بتجميع تلك السيارات، ثم الانطلاق للتصنيع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسى لتوطين صناعة السيارات في مصر، لخلق فرص عمل وإحداث نقلة اقتصادية للمنتج المصرى، لتحقيق الاكتفاء الداخلى، وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، مقدما التهنئة لمجموعة منصور على الرعاية الحصرية، لنقل الوفود الرسمية خلال المؤتمر، مشيرا إلى بدء تجميع السيارات الكهربائية فى مصر من خلال التعاون بين مجموعة منصور وشركة جنرال موتورز.

كما قام البنك التجارى الدولى، بإدارة العلاقات والمؤسسات الحكومية، بدعم منظومة التحصيل الإلكتروني بعدد 150 ماكينة.