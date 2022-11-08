وزير الخارجية: مجموعة من الالتزامات تجاه قضية التغيرات المناخية يجب تنفيذها

كتب أحمد عرفة

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن هناك مجموعة من الالتزامات تجاه قضية التغيرات المناخية لابد من الالتزام بتنفيذها خلال الفترة القادمة لتعويض الخسائر التى حدثت بسبب التغير المناخى.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بقمة المناخ، أن على جميع الدول أن توفى بالتعهدات التي سوف يتم اتخاذها فى مؤتمر قمة المناخ ، موضحا أن الكثير من الدول شاركت فى مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه حدثت فعاليات كثيرة رفيعة المستوى من أجل قضية التغير المناخى، موضحا أن رئاسة مؤتمر المناخ تساعد في عملية التنفيذ وتحديد الأولويات الخاصة بتدشين المبادرات التي تتم تحت رئاسة هذه المؤتمر.