وزير السياحة والآثار يشارك فى مؤتمر الاستثمار الدولى على هامش بورصة لندن 2022

كتب محمد أسعد

شارك اليوم الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC الذي عُقد على هامش بورصة لندن WTM 2022، خلال فعاليات اليوم الثاني من زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن السياحية WTM 2022 التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري.



وزير السياحة والآثار يشارك في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC

وقد شارك في المؤتمر Edmund Bartlett وزير السياحة في دولة جامايكا، والسيد نايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السابق، وKen Osei مسئول الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية.

وخلال المؤتمر تم مناقشة عدد من المحاور من بينها صناعة السياحة وما تتسم به من مرونة وصمود في مواجهة الأزمات والتطور والتكيف لمستجدات السوق، كما تم استعراض بعض الأمثلة لصمود الصناعة خلال الأزمات في بعض الوجهات السياحية والعوامل التي ساعدت صناعة السفر والسياحة في الوجهات السياحية المختلفة على التعافي بعد جائحة فيروس كورونا والخطوات التي قامت بها الحكومات والقطاع السياحي للتعافي، بالإضافة إلى مناقشة عوائد الاستثمار في قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع.

ومن جانبه، أشار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إلى أن صناعة السياحة في مصر تتسم بالمرونة والصمود والقدرة على مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات، لافتا إلى أنها أثبتت قدرتها على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم. كما تحدث عن الإجراءات والإعفاءات والتحفيزات والدعم الذي منحته الدولة المصرية لمساندة قطاع السياحة في مصر والعاملين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وزير السياحة والآثار يشارك في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق وسكك حديدية وإنشاء المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية.



وزير السياحة والآثار يشارك في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC

وأكد أحمد عيسى خلال المؤتمر أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو وزيادة في تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من خلال تكثيف العمل على جانب العرض وليس الطلب وذلك في ضوء تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه توجد حاجة إلى تنمية الاستثمارات لاسيما في مجال الطاقة الفندقية، لتلبية الطلب على المقصد السياحي المصري.

كما أكد الوزير على أهمية التدريب وتنمية مهارات العاملين في القطاع الفندقي لزيادة القدرة التنافسية وخلق بيئة جاذبة للالتحاق بالعمل في مجال السياحة.