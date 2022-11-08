تعرف على الفرق بين المنطقة الزرقاء والخضراء فى مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوى

قمة المناخ هي الحدث الأهم عالميا خلال عام 2022 ، حيث ينعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورتها السابعة والعشرين، حاليا فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

خلال هذا التقرير نرصد الفرق بين المنطقة الزرقاء والخضراء فى مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ...

المنطقة الزرقاء هى الجزء اللوجستى للمؤتمر وتتبع اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إداراتها.

تضم المنطقة زرقاء قاعة المؤتمرات وجلسات المفاوضات للدول الأطراف وملحق بها المركز الإعلامى للمؤتمر، وقاعة المعلومات، واستخراج التصاريح، وتسجيلات الدخول والأيديهات للمشاركين.

تتم في المنطقة الزرقاء كل الفاعليات الرسمية وتضم عدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول، وتضم داخلها حوالى 156 جناحا، وهو ضعف عدد الأجنحة خلال قمة المناخ العام الماضي في جلاسكو.

يتم تمثيل كافة الوكالات الأممية والبلدان والمناطق، كما أنه سيكون هناك جناحا للشباب والأغذية الزراعية لأول مرة، وتقام هذه المنطقة في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات والذي يعد أحد أكبر مراكز المؤتمرات وأكثرها ابتكارًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يمكن الوصول إليه في غضون دقائق من مطار شرم الشيخ الدولى.

أما المنطقة الخضراء هي المنطقة التي ستكون ملاصقة للمنطقة الزرقاء، وتتبع الدولة المضيفة، وتضم منطقة المسيرات والمظاهرات والوقفات، وتشهد أيضا عدد من الفاعليات والجلسات الخاصة.

وتضم منطقة المعارض للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والوزارات.

مساحة المخصصة للمنطقة الخضراء أكبر بكثير من أي قمم مناخ ومؤتمرات أقيمت في الفترة السابقة تصل مساحتها إلى 12 ألف متر، وهي المنطقة غير الرسمية، والمنطقة التي يتواجد فيها كل المجتمع غير الرسمي، من جمعيات ومنظمات دولية، محلية، وخبراء، وأكاديمين، وشباب.