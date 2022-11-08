شعبة المخابز تقترح بيع العيش الحر بالمخابز البلدية وصرفه ببطاقات ذكية

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تقدمت باقتراح لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بشأن السماح للمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم بطرح أيضا خبز "حر" بالتكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف، وذلك لغير حاملى البطاقات التموينية، وأن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة المقترح ومن المقرر، أن يتم التطبيق خلال الشهر المقبل في حالة موافقة الوزارة.

وأضاف عبد الله غراب لـ"اليوم السابع" أنه في حالة التطبيق سيتم إتاحة كارت ذكى بفئات مختلفة 20 و50 و100 جنيها يستطيع المواطن شرائها من خلال مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التي ترغب في طرح الخز "الحر" بالتكلفة الفعلية ،بجانب أيضا طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملي بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة في الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر بقيمة 65 قرشا أو 70 قرشا وزن 90 جراما، على حسب التكلفة الفعلية للرغيف.