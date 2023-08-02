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أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:11 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى

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