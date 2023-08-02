الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:11 ص وزارة التربية والتعليم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. - تبدأ 19 أغسطس.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة التعليم العالى: كل طلاب الثانوية العامة سيكون لهم مكان بالجامعات أو المعاهد السكة الحديد تسلم قطارات النوم لشركة مصرية لإدارتها.. التفاصيل متحدث التعليم العالى: استقبلنا أكثر من 850 ألف طالب ونستطيع استيعاب عدد أكبر لجنة مكافحة الفيروسات: حققنا حلم القضاء على فيروس سى بفضل المبادرة الرئاسية خريطة قطع الكهرباء فى البدرشين بالجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد وزير الصحة: أكثر من 13 مليون مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة وزير الصحة: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل المبادرات الرئاسية الأرصاد: درجات الحرارة فى أغسطس 2023 أعلى من المعدل الطبيعى فى السنوات السابقة نقابة المهندسين: لن نقيد خريجى معاهد هندسية لم تحصل على شهادة الجودة التعليم تنفى حصول طلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة بالثانوية العامة اعرف مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عن منطقة المهندسين جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان.. اعرف المواعيد "الكهرباء" تبدأ تنفيذ جدول الانقطاعات 12 ظهرا فى 24 محافظة تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على البرامج الدراسية وأسعارها بجامعة الجلالة اعمل حسابك.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بالجيزة 12 ظهرا ولمدة ساعة إذا كنت من سكان هذه المناطق انتظر فصل الكهرباء الساعة 12 ظهرا اعرف موعد انقطاع الكهرباء الساعة 12 ظهرا فى 4 مناطق بالقاهرة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. علمى علوم 362 درجة والهندسية 342 والأدبى 289.5 فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 السبت المقبل تنسيق الجامعات 2023.. اعرف مواعيد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى إجازات 2023 .. موعد المولد النبوى والإجازات المتبقية فى العام الجارى أخبار مصر.. "الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء "الصحة" تعلن تقديم 392 ألفا و881 خدمة فى جميع التخصصات "العلاجية والوقائية" تنسيق الجامعات 2023..كيف تسجل رغباتك فى موقع التنسيق خطوة بخطوة؟ تنسيق الجامعات 2023.. لا مد لاختبارات القدرات وآخر موعد للتسجيل 3 أغسطس فرص عمل جديدة فى الجيزة.. سن التقديم حتى 54 سنة طقس غد شديد الحرارة بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة مطلوب موظفين لبيع التذاكر بالخط الثالث للمترو.. اعرف التفاصيل.. إنفوجراف وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة اهم الاخبار اخر الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. كتاب اكتشف يتضمن أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الانتماء الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 12:14 ص أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 الإثنين، 31 يوليو 2023 12:13 ص أخبار 24 ساعة.. الأعلى للجامعات يعلن 30 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد 2024/2023 الأحد، 30 يوليو 2023 12:05 ص أخبار × 24 ساعة.. مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة السبت، 29 يوليو 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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