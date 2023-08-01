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فرص عمل جديدة فى الجيزة.. سن التقديم حتى 54 سنة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:11 م
فرص عمل جديدة فى الجيزة.. سن التقديم حتى 54 سنة محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب توافر فرص عمل للشباب (أفراد أمن) في إحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك في الأماكن التالية:

-أحد البنوك فرع شارع مراد بالجيزة وفرع فيصل.

-محطة مترو المريوطية وحي الأشجار.

-إحدى المنظمات بأكتوبر (8 ساعات عمل).

-كومباوند بأكتوبر.

وأشارت المحافظة إلى أن الوظائف توفر للمتقدمين المزايا الآتية: (المؤهل بداية من ابتدائية ما عدا البنك من متوسط - السن من 21 : 54 - العمل 12 ساعة - يوجد سكن ومواصلات من السكن إلى الموقع).

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".


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