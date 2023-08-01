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تنسيق الجامعات 2023..كيف تسجل رغباتك فى موقع التنسيق خطوة بخطوة؟

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:30 م
تنسيق الجامعات 2023..كيف تسجل رغباتك فى موقع التنسيق خطوة بخطوة؟ تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بتنسيق الجامعات 2023 بفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق فتح باب تسجيل الرغبات اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس الجارى وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس.
 
وفى هذا الإطار كشف مكتب التنسيق عن الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:
 
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
 
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
 
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.
 
☆ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:
 
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 
 
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
 
- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبةفي مجموعات.
 
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 
 
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
 
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 
 
- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخرتعديل قمت به.
 
وسجل الأدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الأولى: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب: 22304، وبالنسبة لطلابالشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجةفأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب: 74923، وبذلك يكون الإجمالي: 112240 طالب بالمرحلة الاولىللتنسيق 
 
 

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