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تبدأ 19 أغسطس.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:16 م
تبدأ 19 أغسطس.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.
 
كما تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بداية من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين، على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيها.
 
ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
 
كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.
 
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

 


التربية والتعليم

فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة دور أول

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان

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