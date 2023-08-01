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اعرف مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عن منطقة المهندسين

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:15 م
اعرف مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عن منطقة المهندسين شبكات الكهرباء - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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يوضح "اليوم السابع" توقيتات فصل التيار الكهربائى عن شوارع منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1م
- ش دمشق من ش السودان.
- ش أحمد عرابي - عمارة الضبع - المهندسين.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م
- ش محي الدين.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م
- ش أحمد عرابي.
- ش ترعة الزمر - ركابي - موباكو - بشتيل لعبة.
- ش عمر بن الخطاب - ش الحسن.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م
- ش غزة - ش السودان.
- ش خان يونس - ش شهاب.
- شارع سوريا من شارع شهاب.
- شارع جزيرة العرب من ش لبنان.
- شارع سوريا من وادي النيل.
- شارع أنس بن مالك من ش دجلة.
- ش الرياض من ش لبنان.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م
- ميدان موسى جلال - ش الحجاز.
- ش لبنان - جزيرة العرب.
- ش شهاب.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م
- ش شهاب.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7م حتى الساعة 8م
- ش شهاب.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م
- ش جزيرة العرب .
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م
- ش الحجاز - فندق أطلس - ش جامعة الدول.
- ش عبد الحميد لطفي - ش الفواكه - ش ج الدول العربية.
- ش العراق - ش ج الدول العربية.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل
- شارع شهاب.

الكهرباء

ترشيد الكهرباء

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جدول قطع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء

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