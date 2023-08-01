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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان.. اعرف المواعيد

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:01 ص
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان.. اعرف المواعيد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث تنطلق الامتحانات يوم 19 أغسطس الجارى، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والإثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، موضحة أنه يحق لمن رسب فى امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.
 
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان

 


التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانويه العامه دور ثان 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

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